بالمواعيد.. "السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي؛ وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة.

مواعيد القطارات الإضافية بالسكة الحديد

وسيتم تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، ويبدأ التشغيل اليوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2024 ويستمر حتي يوم الجمعة 23 /2 /2024، بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميًا.

بداية من يوم 24 /1 /2024 يتم تشغيل قطار 1936 ( مكيف ) القاهرة / أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحًا.

تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة )، يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:55 صباحًا.

تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءً ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفق.

وبداية من يوم 25 /1 /2024 يتم تشغيل قطار 1937 (مكيف) أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءً، ويصل القاهرة 07:00 صباحًا.

كما يتم تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

ويتم تشغيل قطار 1941 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفق.