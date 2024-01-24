الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالمواعيد.. "السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام

قطار
قطار

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي؛ وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة.

مواعيد القطارات الإضافية بالسكة الحديد

وسيتم تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، ويبدأ التشغيل اليوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2024 ويستمر حتي يوم الجمعة 23 /2 /2024، بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميًا. 

بداية من يوم 24 /1 /2024 يتم تشغيل قطار 1936 ( مكيف ) القاهرة / أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحًا. 

تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة )، يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:55 صباحًا.

تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءً ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفق.

وبداية من يوم 25 /1 /2024 يتم تشغيل قطار 1937 (مكيف) أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءً، ويصل القاهرة 07:00 صباحًا.
كما يتم تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

ويتم تشغيل قطار 1941 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفق.

قطارات قطارات إضافية السكة الحديد إجازة نصف العام مواعيد القطارات الإضافية

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة حدودية بين قرغيزستان والصين

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار