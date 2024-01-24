الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

افتتاح معرض القاهرة
افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث رافقته وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور عدد من الوزراء.

تقام فعاليات المعرض الثقافية للجمهور في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم

 

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وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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دار الإفتاء تعلن استعدادها لاستقبال الزوَّار لجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع بإجمالي مساحة تضم خمس صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 

 

القاهرة الدولي للكتاب دول العالم نصون الكلمة نصنع المعرفة نصون الكلمة مصطفى مدبول

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وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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