وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55 الذي تنطلق أولى فعالياته اليوم 24 من يناير، تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة،" وتستمر حتى 6 من فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتحل دولة النرويج ضيف شرف هذه الدورة.

وأوضح د. هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مشاركة وزارة السياحة والآثار تعد تقليدا متبعا للوزارة، إيمانا منها بدورها في نشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين مختلف طوائف الشعب من زائري المعرض، لاسيما الشباب مما يعمل على ربطهم بحضارتهم وتاريخهم وتشجيعهم على الحفاظ على إرثهم الحضاري والثقافي.

من جانبها، أشارت إيمان عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع ولاسيما الأطفال والشباب وتعريفهم بأهمية ودور السياحة بالإضافة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة خلال أيام المعرض.

وأعربت د. نجوي متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار عن سعادتها بقيام الإدارة بتمثيل المجلس الأعلى للآثار في هذا الحدث الهام كعضو اتحاد الناشرين المصرين، لافتة إلى أن جناح الوزارة يضم أحدث الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب مجوعة من المنشورات الدعائية والترويجية بغرض التوعية والتعريف بالمعالم السياحية وذلك بالتعاون بين إدارة النشر العلمي والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويضم الجناح الخاص بالوزارة عددًا من الكتب والمجلات العلمية فى مجالات الآثار المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الحديثة والعدد السادس من مجلة مشكاة، وهى مجلة متخصصة فى نشر الأبحاث العلمية المحكمة دوليا فى الآثار الإسلامية والقبطية ويضم العدد مجموعة من الدراسات والأبحاث الأصيلة التى تنشر لأول مرة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الجناح المخصص للأطفال طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا ويومي الجمعة 26 يناير و2 فبراير، عقب شعائر صلاة الجمعة، حيث سيتواجد ممثلو الهيئة في جناح الطفل وسيتم تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية مع الأطفال المتواجدين بالجناح.

كما أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي لممثلي دولة ضيف الشرف النرويج لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن جناح الوزارة بالصالة الرئيسية بالمعرض صالة 3 جناح B 57، علما بأن مواعيد العمل الرسمية بالمعرض من العاشرة إلى الثامنة مساء عدا الجمعة من العاشرة إلى التاسعة مساء.