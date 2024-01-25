رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية خلال افتتاح معرض الكتاب

تفقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه للدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض واستمع إلى شرح عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

واختتم رئيس الوزراء جولته التفقدية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بالاطلاع علي استطلاع الرأي الخاص بقياس إدراك المواطنين لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، وقام بتدوين كلمة بسجل زيارات الهيئة أكد فيها أن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض تأكيد على أهمية التوعية بمخاطر الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع متطلعًا لبذل المزيد من الجهد في مجال منع ومكافحة الفساد لرفعة بلدنا الغالي مصر.