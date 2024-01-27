حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين حاليا عبر موقع جوجل خاصة منذ بداية شهر طوبة القبطي والذي يعد أكثر الشهور القبطية برودة خلال فصل الشتاء حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

كشفت الهيئة القومية للارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر حيث حذر خبراء مركز التنبؤات بالهيئة من استمرار تكون السحب الممطرة التي تؤثر على مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة على كافة الانحاء.

وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة خلال هذه الفترة من العام كما حذرت من استمرار الطقس شديد البرودة خلال الساعات القادمة والتي تتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر طوبة القبطي.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

أوضح بيان الأرصاد أن هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة تصل نسبة حدوثها من 30_40% على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة مع نشاط في حركة الرياح مما يتسبب في الإحساس ببرودة الطقس.

وارجعت الأرصاد التقلبات الجوية إلى وجود منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبها منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية من البلاد.



حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وأشارت الأرصاد إلى عدم استقرار الأحوال الجوية في محافظة الإسكندرية بسبب النواة الحالية حيث تشير كافة الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية أن هناك سحب تنذر بسقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة في محافظة الإسكندرية حيث هناك حالة من الطواريء على مدار اليوم لرصد أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار والتعامل معها فورًا للتأكد من السيول المرورية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

رجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 19 والصغرى 09 درجة مئوية.

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