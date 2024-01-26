الأرصاد تحذر.. توقعات حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود حالة الطقس المضطربة اليوم الجمعة الموافق 26 يناير، يسود الطقس المائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبا، على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وقالت الأرصاد الجوية إن الإسكندرية ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لليوم الثالث على التوالي، يصاحبها هطول أمطار على فترات متقطعة مع نشاط للرياح الغربية وانخفاض درجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة على الإسكندرية بين 16 للصغرى و17 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 23 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 58%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الصباح والليل.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأشارت إلى أن طقس الأحد 28 يناير سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء تشهدان أمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.