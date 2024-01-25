الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طقس مائل للبرودة.. "الأرصاد": سقوط أمطار على السواحل اليوم والصغرى في القاهرة 12

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا.

 سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلتها لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وتكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراءالغربية.

وأكدت “غانم”، أن الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس، كما ستنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد. 

درجات الحرارة اليوم الخميس

 القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11.

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