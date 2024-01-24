شديد البرودة ليلًا.. توقعات خبراء "الأرصاد" لطقس غدٍ الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشظ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

العاصمة الادارية 18 11

6 اكتوبر 19 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 17 12

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 13

المنصورة 17 12

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 12

طنطا 17 11

دمياط 17 13

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 11

نخل 18 05

كاترين 16 03

الطور 19 13

طابا 20 12

شرم الشيخ 22 14

الاسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 18 11

السلوم 17 12

سيوة 17 07

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 16

حلايب 22 17

أبو رماد 23 16

رأس حدربة 21 17

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 20 09

أسوان 20 11

الوادى الجديد 21 08

أبوسمبل 21 11