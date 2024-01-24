الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 27 يناير 2024، حيث يسود طقس غير مستقر يبدأ على غرب البلاد يوم الإثنين، يمتد إلى باقي الأنحاء اعتبارًا من الثلاثاء، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.                           

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024 |درجات الحرارة فى محافظات مصر

                                                            

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تصل لحد الصقيع.. "الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة حتي السبت المقبل 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 27 يناير 2023 
الأربعاء  24 يناير  
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 6 درجات
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى  9 درجات

الخميس  25 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى  9 درجات

الجمعة  26 يناير
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 6 درجات
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى  10 درجات

السبت  27 يناير 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 6 درجات
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى  10 درجات

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد العظمى الصغرى

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