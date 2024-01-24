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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024 |درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المصريين في كافة المدن والقرى إذ يحرصون على معرفة الظروف الجوية والتوقعات بسقوط أمطار ودرجات الحرارة الدنيا في خلال ذروة فصل الشتاء تحسبا للطقس السيء على مدار اليوم وارتداء الملابس المناسبة، كما يهتم السائقين بمعرفة حالة الطرق و الشبورة المائية لمعرفة حالة الطرق وفرص القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024 

أصدرت هيئة الأرصاد بيانا عن أخبار  حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، واستمرار تأثير موجة الصقيع الباردة.

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة  

تنبأت هيئة الأرصاد بسيطرة طقس مائل للدفء نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وانخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر في معظم المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 

 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يكون الطقس ممطرًا بشكل خفيف إلى متوسط في بعض مناطق مثل محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع حدوث الأمطار بنسبة 50% على فترات متقطعة، ومن المفترض أن تكون حالة البحر المتوسط متعدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024 

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة لبعض مدن ومحافظات مصر وفق هيئة الأرصاد الجوية

                    

القاهرة

19

11

 

بنها

19

11

 

دمنهور

18

12

 

المنصورة

18

12

 

الزقازيق

19

13

 

شبين الكوم

19

12

 

طنطا

18

12

 

دمياط

19

13

 

بورسعيد

19

12

 

الإسماعيلية

19

12

 

السويس

18

14

 

العريش

20

13

 

رفح

20

13

 

رأس سدر

22

13

 

نخل

22

06

 

كاترين

18

03

 

الطور

23

13

 

طابا

22

14

 

شرم الشيخ

22

14

 

الإسكندرية

18

12

 

العلمين الجديدة

17

13

 

مطروح

18

11

 

السلوم

18

12

 

سيوة

18

09

 

رأس غارب

22

13

 

الغردقة

21

14

 

سفاجا

22

12

 

مرسى علم

22

14

 

شلاتين

25

16

 

حلايب

24

17

 

أبو رماد

24

17

 

رأس حدربة

23

16

 

الفيوم

19

09

 

بني سويف

19

09

 

المنيا

19

08

 

أسيوط

20

08

 

سوهاج

20

09

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قنا

20

10

 

الأقصر

21

10

 

أسوان

21

11

 

الوادي الجديد

20

07

 

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