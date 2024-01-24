أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024 |درجات الحرارة فى محافظات مصر
أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المصريين في كافة المدن والقرى إذ يحرصون على معرفة الظروف الجوية والتوقعات بسقوط أمطار ودرجات الحرارة الدنيا في خلال ذروة فصل الشتاء تحسبا للطقس السيء على مدار اليوم وارتداء الملابس المناسبة، كما يهتم السائقين بمعرفة حالة الطرق و الشبورة المائية لمعرفة حالة الطرق وفرص القيادة في الساعات الأولى من الصباح.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-1-2024
أصدرت هيئة الأرصاد بيانا عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، واستمرار تأثير موجة الصقيع الباردة.
تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة
تنبأت هيئة الأرصاد بسيطرة طقس مائل للدفء نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وانخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر في معظم المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
حالة الطقس اليوم في الإسكندرية
توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يكون الطقس ممطرًا بشكل خفيف إلى متوسط في بعض مناطق مثل محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع حدوث الأمطار بنسبة 50% على فترات متقطعة، ومن المفترض أن تكون حالة البحر المتوسط متعدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024
فيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة لبعض مدن ومحافظات مصر وفق هيئة الأرصاد الجوية
القاهرة
19
11
بنها
19
11
دمنهور
18
12
المنصورة
18
12
الزقازيق
19
13
شبين الكوم
19
12
طنطا
18
12
دمياط
19
13
بورسعيد
19
12
الإسماعيلية
19
12
السويس
18
14
العريش
20
13
رفح
20
13
رأس سدر
22
13
نخل
22
06
كاترين
18
03
الطور
23
13
طابا
22
14
شرم الشيخ
22
14
الإسكندرية
18
12
العلمين الجديدة
17
13
مطروح
18
11
السلوم
18
12
سيوة
18
09
رأس غارب
22
13
الغردقة
21
14
سفاجا
22
12
مرسى علم
22
14
شلاتين
25
16
حلايب
24
17
أبو رماد
24
17
رأس حدربة
23
16
الفيوم
19
09
بني سويف
19
09
المنيا
19
08
أسيوط
20
08
سوهاج
20
09
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قنا
20
10
الأقصر
21
10
أسوان
21
11
الوادي الجديد
20
07