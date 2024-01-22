الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احذر من البرودة.. حالة الطقس اليوم الأثنين في كافة محافظات الجمهورية

جريدة الدستور

يتسأل أغلب المواطنين عن حالة الطقس قبل الخروج من المنزل مباشرة، وذلك لمعرفة حالة الطقس بالتفصيل لمعرفة ما الملابس المناسبة لليوم، وذلك حتي لا يشعور بأى برودة خلال الخروج من المنزل، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في كافة انحاء الجمهورية، وما الحالة الخاصة بالطقس سواء الصغري أو العظمي وذلك في كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم الاثنين 

فحالة الطقس من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنين ويبحثوا عنها عبر محرك البحث جوجل بشكل مستمر ولحظي، لذا نوفر كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم الأثنين الموافق 22 يناير لعام 2024 وذلك في كافة انحاء الجمهورية.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22 يناير 2024 على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس فى القاهرة:  

درجة الحرارة في القاهرة 20 15

حالة الطقس فى اسكندرية لمدة اسبوع

تتراوح درجات الحرارة فى الاسكندرية خلال الاسبوع المقبل ما بين ١٧ الى ٢٢ درجة خلال العظمي، اما الصغري تصل ما بين ٩ الى ١١ ليلا.

أما عن حالة الطقس ليلًا في مصر، فيسوده أجواء شديدة البرودة وإلى الساعات الأولى من الصباح الباكر في جنوب البلاد، فيما سيكون باردًا على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-1-2024 ودرجات الحرارة بجميع المدن

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا بالمحافظات

حالة الطقس في البحر الأحمر 

فيما تكون حالة البحر الأحمر اليوم خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في المدن والمحافظات

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 14

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 25 14

درجة الحرارة في بنها 20 15

درجة الحرارة في دمنهور 20 14

درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 14

درجة الحرارة في المنصورة 21 15

درجة الحرارة في الزقازيق 21 15

درجة الحرارة في شبين الكوم 20 14

درجة الحرارة في طنطا 20 14

درجة الحرارة في دمياط 21 15

درجة الحرارة في بورسعيد 21 15

درجة الحرارة في الإسماعيلية 22 14

درجة الحرارة في السويس 21 15

درجة الحرارة في العريش 21 14

درجة الحرارة في رفح 21 14

درجة الحرارة في رأس سدر 23 12

درجة الحرارة في كاترين 18 3

درجة الحرارة في الطور 25 12

درجة الحرارة في طابا 24 13

درجة الحرارة في شرم الشيخ 28 16

درجة الحرارة في الإسكندرية 20 14

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 20 14

درجة الحرارة في مطروح 18 12

درجة الحرارة في السلوم 18 11

درجة الحرارة في سيوة 20 10

درجة الحرارة في رأس غارب 26 16

درجة الحرارة في الغردقة 27 15

درجة الحرارة في سفاجا 27 15

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