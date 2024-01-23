تحديث لحظي| تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أخبار الطقس في مصر، وما التفاصيل الكاملة الخاصة بحالة الطقس وذلك خلال اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في مصر وكذلك فى الإسكندرية لمدة أسبوع كامل، إلي جانب ذلك توضيح التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في المحافظات للتسهيل على المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالطقس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس يكون مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشديد البرودة ليلًا وبالصباح الباكر، وأمطارا خفيفة على مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-1-2024

القاهرة: الدرجة العظمى 19 والدرجة الصغرى تكون 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 18 وتكون الصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: الدرجة العظمى تكون 23 والصغرى تكون 15 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 20 والدرجة الصغرى 7 درجات.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 24 والدرجة الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في مدينة الإسكندرية، 19 في الدرجة العظمي والصغري تصل إلي 9 درجات، وذلك بإنخفاض بما يقرب من 7 درجات عن الأسبوع الماضي، وهو ما يشير غلي إنخفاض درجات الحرارة وزيادة البردوة فى الإكسندرية عما كان عليه من قبل، حيث وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر، خلال بيان تفصيلي صادر عنها، أنه تكون هناك أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة تسود حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بسبب تأثير المنخفض الجوي والكتل الهوائية القادمة من مناطق جنوب أوربا.