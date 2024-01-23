الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطقس سيسوده أجواء غير مستقرة وممطرة على جميع محافظات الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات  ودرجات الحرارة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية في مصر التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن تفاصيل حالة الطقس بالقاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس يكون مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشديد البرودة ليلًا وبالصباح الباكر، وأمطارا خفيفة على مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر، خلال بيان تفصيلي صادر عنها، أنه تكون هناك أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة تسود حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بسبب تأثير المنخفض الجوي والكتل الهوائية القادمة من مناطق جنوب أوربا، والتي تعمل على انخفاض الحرارة بنحو 7 درجات، سواء كانت الصغرى أو العظمى، وذلك مع تكاثر السحب المتوسطة والعالية وتكون منذ ساعات الصباح الباكر، سيصاحبها أمطارا غزيرة على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات «الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- خليج السويس- الإسماعلية- خليج العقبة- السويس- شمال ووسط سيناء- القاهرة الكبرى- الفيوم- المنوفية- بنى سويف- المنيا- الوادي الجديد».

حالة الطقس غدا؟

وأشارت هيئة الأرصاد في مصر اليوم إلى أن حالة الاضطربات الجوية غدا، سيتزامن معها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وستصل سرعاتها حوالي 70 كيلومترا في الساعة، وذلك بطقس الثلاث أيام المقبلة، وذلك في ظل استمرار التحذيرات من الملاحة البحرية على البحر المتوسط في طقس غدا وذلك بسبب ارتفاع الأمواج لحوالي 4 أمتار.

اقرأ أيضا:

احذر من البرودة.. حالة الطقس اليوم الأثنين في كافة محافظات الجمهورية

احذر من البرودة.. حالة الطقس اليوم الأثنين في كافة محافظات الجمهورية

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-1-2024

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والدرجة الصغرى تكون 10 درجات.
السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 18 وتكون الصغرى 10 درجات.
جنوب سيناء والبحر الأحمر: الدرجة العظمى  تكون 23 والصغرى تكون 15 درجة.
درجات الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 20 والدرجة الصغرى 7 درجات.
درجات الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 24 والدرجة الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات الطقس اليوم الطقس حالة الطقس في الاسكندرية

مواد متعلقة

"الزراعة": محصول القمح مبشّر هذا العام بسبب برودة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا بالمحافظات

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 /1 /2024 بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ومواعيد كأس أمم أفريقيا

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس