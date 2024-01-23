حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطقس سيسوده أجواء غير مستقرة وممطرة على جميع محافظات الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية في مصر التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن تفاصيل حالة الطقس بالقاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس يكون مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشديد البرودة ليلًا وبالصباح الباكر، وأمطارا خفيفة على مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر، خلال بيان تفصيلي صادر عنها، أنه تكون هناك أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة تسود حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بسبب تأثير المنخفض الجوي والكتل الهوائية القادمة من مناطق جنوب أوربا، والتي تعمل على انخفاض الحرارة بنحو 7 درجات، سواء كانت الصغرى أو العظمى، وذلك مع تكاثر السحب المتوسطة والعالية وتكون منذ ساعات الصباح الباكر، سيصاحبها أمطارا غزيرة على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات «الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- خليج السويس- الإسماعلية- خليج العقبة- السويس- شمال ووسط سيناء- القاهرة الكبرى- الفيوم- المنوفية- بنى سويف- المنيا- الوادي الجديد».

حالة الطقس غدا؟

وأشارت هيئة الأرصاد في مصر اليوم إلى أن حالة الاضطربات الجوية غدا، سيتزامن معها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وستصل سرعاتها حوالي 70 كيلومترا في الساعة، وذلك بطقس الثلاث أيام المقبلة، وذلك في ظل استمرار التحذيرات من الملاحة البحرية على البحر المتوسط في طقس غدا وذلك بسبب ارتفاع الأمواج لحوالي 4 أمتار.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-1-2024

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والدرجة الصغرى تكون 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 18 وتكون الصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: الدرجة العظمى تكون 23 والصغرى تكون 15 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 20 والدرجة الصغرى 7 درجات.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 24 والدرجة الصغرى 11 درجة.