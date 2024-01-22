الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

انخفاض درجات الحرارة 

وأكد الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن انخفاض درجة الحرارة يأتي بسبب وجود منخفضات جوية شديدة البرودة قادمة إلى مصر.

وأضاف في حديثه أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار على المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة، كما أنه سيكون هناك أمطار متوسطة على محافظات شمال الوجه البحري حتى نهاية الأسبوع.

اضطراب حركة الملاحة

وأشار إلى أن الأمطار التي ستسقط على محافظات الوجه البحري لن تكون مؤثرة بقدر كبير، ولكن حركة الملاحة في المناطق الساحلية ستكون مضطربة بصورة كبيرة نظرًا لارتفاع الأمواج.

محمود القياتي هيئة الارصاد الأرصاد الجوية الحدث اليوم حضرة المواطن

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