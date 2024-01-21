الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": محصول القمح مبشر هذا العام بسبب برودة الطقس

زراعات القمح
زراعات القمح

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أثر تأثير البرودة وانخفاض درجات الحرارة على محصول القمح هذا العام بأن هذا الطقس البارد هو في صالح زراعات القمح ويزيد من استطالة النبات وزيادة الانتاج

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في تقرير لها على أهمية التزام المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية والإرشادية، والمعاملات الزراعية الجيدة والمثلى، الواردة بشأن محصول القمح، موضحًا أنها المعيار الأساسي للوصول إلى النتائج المأمولة بحلول نهاية الموسم.

وتطرق التقرير إلى المشاكل المترتبة على ارتفاع مستويات البرودة، وانخفاض درجات الحرارة التي تسود أحوال الطقس خلال الفترة الحالية، وتأثيراتها على القمح، وأبرز الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل تلك الأحوال.

 وقال التقرير إن حل المشاكل المترتبة على انخفاض درجات الحرارة وتأثير معدلات البرودة الزائدة على القمح، مؤكدًا أنه لا صحة لمثل هذه التخوفات، نظرًا لانتماء الغلة لحزمة المحاصيل الشتوية المحبة لمثل هذه الأجواء.

القمح واحد من أكثر المحاصيل التي لها القدرة على التأقلم

وأوضح التقرير أن القمح واحد من أكثر المحاصيل التي لها القدرة على التأقلم، مؤكدًا أنه لا ضرر من انخفاض درجات الحرارة، وزيادة معدلات البرودة التي تسود خلال الفترة الحالية، على العمليات الفسيولوجية التي تحدث داخل النبات.

وكشف التقرير أن هذه البرودة تعزز قدرة النباتات على الاستطالة وتكوين السنابل، علاوة على توفير البيئة الملائمة، لإنتاج الأوكسينات والأحماض الأمينية ومنظمات النمو، طبقًا للاحتياجات الفعلية التي يتطلبها القمح، لاستكمال مراحل نموه على النحو المطلوب، وفي التوقيت المناسب له.

ونفى التقرير وجود حاجة مُلحة لتنفيذ أي عمليات إضافية، فيما يخص معدلات البرودة السائدة خلال الفترة الحالية، معربًا عن أمنياته الشخصية بامتداد هذه الأجواء لمدة أسبوعين قادمين، لتعزيز فرص النبات على إنتاج الأوراق والفروع وتكوين السنابل.   

وأكد التقرير أن الأراضي التي لم يلتزم فيها المزارع بتطبيق التوصيات الفنية الواردة بشأن المعاملات الأساسية، كالري والتسميد والمكافحة”، هي التي قد تتضرر من مثل هذه الأجواء، وتتبدى عليها أي أعراض مرضية، ما يحتم تنفيذ بعض الإجراءات الاستثنائية، طبقًا لمتطلبات كل حالة منها.

-الزراعة محصول للقمح مبشر هذا العام بسبب برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة التى تزيد

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

سلّم يتطلّع إلى السماء

الأيرلندى بول لينش الحائز على جائزة بوكر: السياسة تُغرق الأدب

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة