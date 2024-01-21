الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

1700 شركة مصرية تصدر 200 ألف طن خضروات وفاكهة خلال أسبوع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لقاءً موسعًا مع المهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور صبرى شاكر رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية، بحضور عدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تأهيل محطات التمور

وقال الهوبي، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد على هامش اللقاء، إنه تم خلال اللقاء اتخاذ الخطوات التحضيرية لإطلاق مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور في كل من محافظة الوادي الجديد ومدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع المجلس التصديري ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش طيب لتعزيز صناعة التمور وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير المستهدفة.

وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ 5500 رسالة بنحو 200 ألف طن لـ1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضح الهوبي، أن البطاطس تصدرت الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الموز بإجمالي 4 آلاف طن، ومثلت السعودية وليبيا وروسيا والإمارات أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.


ووفقًا لتقارير سلامة الغذاء، احتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1320 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1200 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 575 رسالة، مشيرا إلي أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1470 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 77 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، روسيا واندونيسيا.

وأشار التقرير إلى أن ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي تصدر أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني  بـ300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 252 رسالة.

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