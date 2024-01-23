ارتفاع أمواج وأمطار غزيرة.. "الأرصاد تعلن خريطة الطقس غدًا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، على أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إنَّه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت الهيئة في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

اضطراب في حركة الملاحة

وتابعت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (3- 4)أمتار وسرعة الرياح من (50-70)كم /س.

وتأتي هذه التقلبات نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتشهد مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد أمطار خفيفة على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

فيما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء، 24 يناير 2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي جاءت كالتالي: