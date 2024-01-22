"الأرصاد" تعلن أماكن الأمطار خلال الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، خلال الفترة من الثلاثاء 23 يناير إلى الأحد 28 يناير 2024، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذرت الهيئة من أمطار متفاوتة الشدة، غدًا الثلاثاء، على مناطق من شمال البلاد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة

ويسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

أمطار متوسطة تغزر أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من ووسط سيناء بنسبة حدوث (50:30 % تقريبا)، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس غير مستقر

وقالت هيئة الأرصاد إنَّ البلاد ستشهد طقسا غير مستقر يمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارا من غدٍ الثلاثاء، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ممّا يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من(٥:٤ درجة مئوية، فضلاً عن نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما تشهد أمطار متوسطة الشدة، مساء الثلاثاء على مناطق من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى).

وتستعرض "الدستور" درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة البلاد، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة، وذلك على النحو التالي: