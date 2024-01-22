عدم استقرار.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس غدٍ الثلاثاء (صور)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية، مُحذرة من تقلبات جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المُقبلة.

وأشار آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب الممطرة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وقالت الهيئة إنَّه من اليوم تبدأ حالة عدم استقرار وتنخفض درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من (4-5) درجات مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

الأمطار وأماكن سقوطها

أما عن شدة الأمطار وأماكن سقوطها، أشارت الأرصاد الجوية إلى أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء على مناطق من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى). أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية الشرقية)، تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (3- 4)أمتار وسرعة الرياح من (50-70)كم /س.

وتأتي هذه التقلبات نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

نصائح الأرصاد للمواطنين

فيما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء، 23 يناير 2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي جاءت كالتالي: