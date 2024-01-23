الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": أمطار متوسطة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الثلاثاء

امطار
امطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

"الأرصاد" تعلن أماكن الأمطار خلال الـ 6 أيام المقبلة

txt

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

 

أمطار متوسطة
 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية  يشهد اليوم أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه بنسبة حدوث 50% تقريبا) تمتد خفيفة الى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.
 
وبحسب ما أعلنتة هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج (3:2.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية  المواطنيين من ارتداء الملابس الخفيفة اثناء فترات الصباح الباكر واليل خاصة الأطفال، كذلك حذرت المواطنيين من الالتزام بتعليمات المرور في الصباح الباكر بسبب الشبورة الملئية علي الطريق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى القاهرة. 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء امطار هيئة الأرصاد الجوية امطار متوسطة الأرصاد الملاحة البحرية

مواد متعلقة

مصر للطيران تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتى الطائف وتبوك

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا بارد ليلًا

وزير السياحة: سنعلن عن حوافز جديدة للسياحة خلال أيام

خطة السياحة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية

تقرير: السياحة الوافدة إلى إفريقيا عادت بنسبة 96% لمستوى ما قبل كورونا

الأرصاد: موجة أمطار متفاوتة الشدة بجميع الأنحاء غدًا

الأرصاد : طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعترف بالكارثة.. مقتل 21 ضابطاً وجندياً وسط غزة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 /1 /2024 بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ومواعيد كأس أمم أفريقيا

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس