"الأرصاد": أمطار متوسطة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أمطار متوسطة



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه بنسبة حدوث 50% تقريبا) تمتد خفيفة الى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



وبحسب ما أعلنتة هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج (3:2.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنيين من ارتداء الملابس الخفيفة اثناء فترات الصباح الباكر واليل خاصة الأطفال، كذلك حذرت المواطنيين من الالتزام بتعليمات المرور في الصباح الباكر بسبب الشبورة الملئية علي الطريق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى القاهرة.