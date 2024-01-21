الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقرير: السياحة الوافدة إلى إفريقيا عادت بنسبة 96% لمستوى ما قبل كورونا

السياحة
السياحة

تقرير: السياحة الوافدة إلى إفريقيا عادت بنسبة 96% لمستوى ما قبل جائحة كورونا
 

ذكرت منظمة السياحة العالمية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن عدد السياح الدوليين الوافدين إلى قارة إفريقيا في العام الماضي 2023 عاد بنسبة 96% من مستواه قبل جائحة "كوفيد -19". 
وأوضحت المنظمة،في تقرير حديث لها، أن القارة السمراء هي ثاني منطقة تسجل أقوى انتعاش في النشاط السياحي خلال العام الماضي بعد منطقة الشرق الأوسط، التي تجاوز فيها عدد السياح الوافدين بنسبة 22% من مستواه لعام 2019، وهو العام الذي سبق جائحة "كوفيد -19".


وفي أوروبا، الوجهة السياحية الرائدة في العالم، وصل عدد السياح الدوليين إلى 94% من مستواه قبل الجائحة مقارنة بـ 90% في منطقة الأمريكيتين، بينما كان الانتعاش أضعف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث اقتصر عدد السياح الدوليين على 65% من مستواهم في عام 2019.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي عدد السياح الذين سافروا إلى الخارج 1.3 مليار في عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 44% مقارنة بعام 2022 وبما يعادل 88% من مستوى عام 2019.

منظمة السياحة العالمية توصي بزيادة الاستثمارات السياحية الخضراء

 

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مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت بإنشاء مارينا ومصنع (إنفوجراف)

السياحة الوافدة إلى إفريقيا عادت بنسبة 96% لمستوى 


كما أشارت منظمة السياحة العالمية، التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها، إلى أن عائدات السياحة وصلت إلى ما يقرب من 1400 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023 مقابل 1500 مليار دولار في عام 2019.
وتوقعت المنظمة في تقريرها أن يتجاوز عدد السياح الدوليين مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 2% في عام 2024، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى انتعاش أكثر قوة للقطاع السياحي في آسيا.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه التوقعات ما زالت تعتمد على "تطور المخاطر الاقتصادية والجيو سياسية" إذ من الممكن أن يواصل "التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط؛ التأثير على تكاليف النقل والإقامة هذا العام".

جائحة كورونا السياحة الامم المتحدة أفريقيا الاسبانية منظمة السياحة العالمية

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منظمة السياحة العالمية توصي بزيادة الاستثمارات السياحية الخضراء

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