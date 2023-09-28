منظمة السياحة العالمية توصي بزيادة الاستثمارات السياحية الخضراء

تحتفل منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، وأقيم الاحتفال الرسمي هذا العام في الرياض بحضور 50 وزير سياحة والعديد من الممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، ويأتي يوم السياحة العالمي في السابع والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام.

كما شاركت الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية بالاحتفال بهذا اليوم في بلادهم، ونظمت كل دول فعاليات الاحتفال باليوم ومن بينهم مصر حيث أجرت وزاره السياحه والآثار العديد من الفعاليات لإحياء المناسبة.

وأشارت منظمة السياحة العالمية - في بيان اليوم - إلى أن سكرتير عام المنظمة زوراب بولوليكاشفيلي ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أكدا حاجة القطاع بأكمله لزيادة الاستثمارات الخضراء لصالح الإنسانية وازدهار كوكب الأرض.

وشدد الوزير السعودي على التزام المملكة تجاه تنمية قطاع السياحة ودعم مهام منظمة السياحة العالمية.

من جانبه، قال بولوليكاشفيلي إن السياحة يجب أن تواصل الإسراع في التطور نحو مزيد من الصمود والاستدامة، منوها بالحاجة إلى مزيد من الاستثمارات.

ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة مجموعة من النقاشات تتعلق بالاستثمار في الجانب الإنساني والرهان على التعليم والتوظيف والاستثمار بصورة خاصة في المقاصد السياحية الجديدة للحد من الضغط على مقاصد بعينها، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال وكذلك الاستثمار في التحول الأخضر.

وأعلن سكرتير عام منظمة السياحة العالمية ووزير السياحة السعودي، افتتاح مدرسة جديدة للسياحة والفنادق بالرياض، تقدم 8 برامج تعليمية مختلفة لسد العجز الحالي في الكفاءات في قطاع السياحة.

كما أعلنت منظمة السياحة العالمية أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة الشركات التكنولوجية الناشئة للسيدات والتي فازت بها الشركات التي تديرها سيدات وتقومن بجهد هام من أجل السياحة في خدمة التنمية.