السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولي: مصر "نجم صاعد" في السياحة الخضراء

مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة

قالت شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية Bain & Company في تقرير نقله موقع "consultancy-me" الهولندي، إن مصر نجم  صاعد في مجال السياحة الخضراء، لا سيما مع وصول أداء الاستدامة في مصر لأعلى من المتوسط.

السياحة الخضراء 

وقال التقرير الهولندي، إن صناعة السياحة في مصر لديها عدة طرق نحو زيادة الاستدامة، مع بعض المبادرات الجارية بالفعل، ومع مياه البحر الأحمر الصافية، والأهرامات المشهورة عالميًا، والعديد من المواقع الأخرى ذات الأهمية الطبيعية والتاريخية، لطالما كانت مصر وجهة سياحية رئيسية للزوار الدوليين ولديها الكثير لتقدمه، ولكن الآن، مثل أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأت مصر في اقتحام السياحة المستدامة بعدد من المبادرات الجديدة.

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تقرير دولى: قطاع السياحة فى مصر يشهد ازدهارًا بعد سنوات من الركود

منتجع قرية القلعان

 ووفقا لشركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية Bain & Company،  فإنه من بين مبادرات السياحة المستدامة التي أطلقتها مصر، منتجع قرية القلعان المطل على البحر الأحمر، والذي يهدف إلى أن يصبح "قرية بيئية" ويقدم للزوار تجربة أصيلة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة.

مسار العائلة المقدسة

ويهدف المشروع الثالث "مسار العائلة المقدسة" إلى إنشاء مسار سياحي ذي أهمية دينية لجذب الزوار المهتمين بالأهمية التاريخية والثقافية للمواقع الأثرية العديدة في مصر، ومن المحتمل أن يتكرر هذا مع نجاحات مناطق الجذب السياحي الدينية الأخرى مثل مكة في المملكة العربية السعودية، أو حتى الحج المسيحي في أماكن أخرى من العالم، مثل طريق سانت جيمس في شمال إسبانيا.

السياحة الخضراء الاستدامة القلعان الجونة مسار العائلة المقدسة

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