تقرير دولى: قطاع السياحة فى مصر يشهد ازدهارًا بعد سنوات من الركود

أكد تقرير دولي، أن قطاع السياحة في مصر يشهد ازدهارًا بعد سنوات من الركود، وأن شواطئء الغردقة تشهد رواجًا سياحيا كبيرًا.

وقال موقع "ترافل أند تور وورلد" الدولي المعني بالسفر والسياحة، أن العاملون في قطاع السياحة لم يتخيلوا أن هذا العدد الهائل من السياح سيأتون إلى الغردقة هذا العام.

أشار التقرير إلى أن شواطئ الغردقة الرملية البيضاء في مصر كانت مشغولة بالمسافرين حيث يشهد قطاع السياحة في البلاد ازدهارًا بعد سنوات من الركود بسبب الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، ومقارنة بالسنوات السابقة ، يمكن للناس الآن رؤية حشود من السائحين يسترخون ويستجمون على شواطئ الغردقة، ويحبون أشعة الشمس الدافئة ومياه البحر الأحمر البكر.

وأكد التقرير، أن مناطق الجذب السياحي والشوارع في المدينة الساحلية تمتلئ بالسياح من مختلف البلدان.

واجتمع العديد من هؤلاء السياح في المطاعم والمقاهي، وتذوقوا المشروبات والأطعمة الطازجة في أجواء الصيف الساحرة التي يتوقون إليها في بلدانهم الفردية، فلم يتخيل الموظفون في قطاع السياحة أن هذا العدد الهائل من السياح سيأتي الغردقة هذا العام.

ويرى عمال السياحة أن هذه الفترة الجيدة من شأنها أن تعوض الأضرار التي لحقت بالفترة السابقة ثلاث سنوات ، كان خلالها قطاع السياحة قد تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى الاشتباك بين روسيا وأوكرانيا ، وهما من المصادر الرئيسية للسياح إلى مصر.