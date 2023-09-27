الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يوم السياحة العالمى.. "القاضى" يشيد بجهود الدولة لتحويل القطاع السياحى إلى صديق للبيئة

السائحون فى المطار
السائحون فى المطار

تنظم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والسياحية بمختلف المحافظات المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بـيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وأشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام صديق للبيئة، مضيفًا أن الهيئة تهدف من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها بمختلف المحافظات المصرية احتفالًا بهذا اليوم، إلى الترويج للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.

من جانبها، أوضحت مها جلال عيد، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه احتفالًا بهذا اليوم تنظم الهيئة، من خلال مكاتبها الداخلية بمختلف المحافظات المصرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والثقافية لإلقاء الضوء على أهمية السياحة والتعريف بدور منظمة السياحة العالمية، وسبب اختيار يوم 27 سبتمبر ليكون يوم السياحة العالمي، واختيار "السياحة والاستثمار الأخضر" ليكون شعار الاحتفال بهذا اليوم هذا العام.

عرض أفلام ترويجية عن مصر بمناسبة يوم السياحة العالمى 

وأشارت نسرين عثمانلي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تم عرض عدد من الأفلام الترويجية  عن المقصد السياحي المصري على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولي، كما قام العاملون بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، بتوزيع المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجاته وأنماط سياحية مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الهدايا التذكارية، على المسافرين والسائحين.

وزارة السياحة والآثار يوم السياحة العالمي السياحة والاستثمار الأخضر القطاع السياحي افلام ترويجية

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