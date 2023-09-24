بحضور 500 من القادة.. السعودية تستضيف فعاليات يوم السياحة العالمى

أعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات المصاحبة لـ يوم السياحة العالمي الذي يتزامن مع 27 سبتمبر الجارى ويتم الاحتفال بة فى نفس اليوم من كل عام.

وتستضيف السعودية للمرة الأولى فعاليات اليوم في عاصمتها الرياض يومي 27 - 28 سبتمبر 2023، وسيتم تنظيم عدد من الندوات الخاصة بمشاكل وتحديات القطاع السياحى في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، بحضور أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين، من 120 دولة حول العالم من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، ويعكس هذا الحضور الملفت حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، التي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "في يوم السياحة العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء من أجل بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، وعلينا توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانيات للسياحة المستدامة، كونه استثمار في المستقبل المشرق للجميع".

يأتي على رأس قائمة المتحدثين وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل، ووزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا برينجاك، ووزير الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية محمد إرسوي، وزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، الأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي، الرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب، الرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش، الرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال.