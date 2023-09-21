انطلاق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمرسى علم بالبحر الأحمر

انطلق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر الذي ينظمه شركة أوستراكا للفنون وتستمر فعالياته حتى ٢٧ سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بـ يوم السياحة العالمي الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام وذلك تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والشباب والرياضة

ويشارك في الكرنفال 50 فنانًا لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي من 22 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى نخبة من فناني مصر.

وستستضيف الأقصر جانبًا من فعاليات الكرنفال، حيث سيتم تنظيم جولات سياحية للفنانين المشاركين في هذا الحدث لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الأقصر والتي من شأنها أن تساهم في الترويج السياحي لمصر من خلال قيام هؤلاء الفنانين بنشر صورهم خلال هذه الزيارات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مما يشجع متابعيهم على زيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

ويشهد الكرنفال أيضاً ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير، ونحت وتشكيل مجسمات.

ومن المقرر أن يُقام يوم 27 سبتمبر الجاري حفل ختام الكرنفال والذي ستتضمن فعالياته إقامة معرضاً لفنون الميكس ميديا لعرض أعمال الفنانين المشاركين في الكرنفال وتكريمهم، كما ستقدم أوركسترا الشباب والرياضة عرضاً موسيقياً.

يشار إلى أن أن رعاية وزارة السياحة و الآثار لهذة الأحداث تأتي في إطار جهودها للترويج للمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى حرصها على رعاية مثل هذه الفعاليات والأحداث التي تساهم في إلقاء الضوء على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة ومختلفة.