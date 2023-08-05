السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يكشف تفاصيل عمل الوزارة غدًا

وزير السياحة
وزير السياحة

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن أنه سيتم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن غدًا الأحد، يوم عمل لموظفي الإدارات المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها غير المتعاملة مباشرة مع الجمهور، وأيضًا التي يمكن أن تعمل بنظام الأونلاين على مدار اليوم، مؤكدًا أهمية تنفيذ ذلك، وفق خطة يتم التوافق عليها داخل كل إدارة، وفقًا لرؤية قياداتها وآلية العمل بها، وبما لا يضر بأي مهام يقوم بها موظفو هذه الإدارات، أو خدمات يتأثر بها المواطنون.

وأكد أحمد عيسى، أهمية قيام الوزارة بالمشاركة في تحقيق المزيد من تخفيف وترشيد استخدام الكهرباء، مشجعًا كل قيادات الوزارة على التكاتف وحث فرق عملهم على ذلك حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

وتأتي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية للعمل من الإدارات بوزارة السياحة والآثار التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ويقدمون خدمات للقطاع الخاص السياحي.

يأتي ذلك في إطار ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة من إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، وخاصة في ظل الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، التي من بينها التوافق على أن يكون اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين" مما يسهم في انخفاض استهلاك الكهرباء نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص.

وزير السياحة والآثار رئيس مجلس الوزراء نظام الأون لاين ترشيد استخدام الكهرباء
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