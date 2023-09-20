الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمدة أسبوع.. انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسياحة والفنون بمرسى علم

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

انطلقت اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة مرسى علم  بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات احتفالات "يوم السياحة العالمي والفنون"، وذلك بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية، والذي تستمر فعالياته حتى 28 سبتمبر الجاري، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبدعم ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار.

من جهته، أكد إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في بيانٍ له، أن استضافة مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لاحتفالات يوم السياحة العالمي والفنون تزامنًا مع افتتاح أحدث فندقين بالمدينة سياحيين بالمدينة، وذلك بمناسبة احتفالات العالم بيوم السياحة، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وعدد من التنفيذيين ورجال السياحة والإعلام والصحافة.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك في الكرنفال التي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل، 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية مختلفة لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي، من بينها: رومانيا، والسعودية، وإيطاليا، وألبانيا، وكوسوفو، وتركيا، والأردن، والسودان، ولبنان، وصربيا، وكازخستان، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، واليونان، وإسبانيا، والعراق، بجانب نخبة من فنانين مصر، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر سوف تستضيف جزءًا من برنامج الكرنفال.

جولات سياحية

وأكد حميدة، أن هذا الحدث يُنظَم للعام الثالث على التوالي، حيث تم تنظيم فعاليتين سابقتين بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن فكرة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والفنون تأتي لدعم وربط السياحة بالفنون بأنواعها، وتحت رعاية المؤسسات المهتمة والداعمة للقوى الناعمة والترابط والتعايش بين الشعوب والثقافات وتأثيرها على تنشيط السياحة بمصر عبر فنانين ومبدعي العالم.

وكشف حميدة عن أنه من المقرر أن يتم تنظيم جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين لتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحي لمصر، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

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