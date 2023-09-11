محافظ البحر الأحمر: 85% نسبة الإشغالات السياحية فى الغردقة ومرسى علم

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن نسب الإشغال الفندقي في مدينتي الغردقة ومرسى علم، مؤكدًا أنها وصلت لـ85%، لافتًا إلى أن الجنسيات الأكثر تمثيلًا في المدينة هي من أسواق ألمانيا وإنجلترا وروسيا.

وكشف محافظ البحر الأحمر، خلال الجلسة التشاورية مع وزير الطيران المدني لمناقشة تطوير مطار الغردقة، عن ارتفاع إيجار الشقق في المدينة هذا العام، نتيجة لزيادة إقبال السياح الإنجليز على الإقامة في المدينة لعدة أشهر.

وقال المحافظ إنه تم تصنيف الغردقة كمدينة صديقة للبيئة، حيث تم تنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة، ومن بينها مشروع استزراع 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا حول مطار الغردقة، حيث تتم زراعته على مياه الصرف الصحي المعالج، ويُستخدم كوقود حيوي لتزويد الطائرات. تم الانتهاء من زراعة أول ألف فدان، ويتم العمل حاليًا على توصيل خطوط الري للآف الفدان الباقية.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أوضح المحافظ أنه يتم العمل على تحسين جميع الطرق المؤدية إلى مطار الغردقة، بتكلفة تقدر بنحو المليار جنيه، في إطار الاهتمام بجودة الطرق في المدينة، حيث يهدف هذا التطوير الشامل إلى تعزيز جاذبية الغردقة كوجهة سياحية رائدة وداعمة للاقتصاد المصري.

جلسة تشاورية لوزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر

وانطلقت صباح الإثنين بمدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، نظمتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

وبدأت الجلسة بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.

وتم خلال الجلسة مناقشة زيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطًا للحركة الجوية والسياحة الوافدة من وإلى مصر، وتطرقت المناقشة إلى الحديث حول إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.