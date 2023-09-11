6 آلاف سائح يصلون "مرسى علم" اليوم.. وخبير سياحى: لدينا طفرة فى القطاع

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين 11 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها ما يقرب من 6 آلاف سائح ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بتسهيل وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة إيطاليا، ورحلتان من ألمانيا، و5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تضمن 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

طفرة سياحة

وتشهد المنتجعات والفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر حالة من الانتعاش في نسب الإشغال السياحي منذ بداية الموسم، حيث وصلت نسب الإشغال لـ100% في معظم الفنادق، وتقوم شركات السياحة ببيع برامجها السياحية خارجيًا لجذب أكبر عدد من الوفود السياحية، من خلال تسهيلات حكومية ودعم كبير للقطاع ولدينا طفرة فيه.

وقال أحمد الشملي، الخبير السياحي، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وصلت 100%، مؤكدًا أن السياح المتواجدين بالفنادق من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن السياحة الألمانية والإنجليزية هي الأكثر وصولًا لفنادق الغردقة.

وأضاف الشملي لـ"الدستور" أن هناك آمالا وطموحات بجذب عدد أكبر من السياح لزيارة الغردقة، مؤكدًا أن أسعار الغرف الفندقية أرخص من مثيلاتها في الدول السياحية المنافسة، مشيرًا إلى أن الفنادق بدأت في تطوير خدماتها المقدمة للسياح واستحداث الكثير من البرامج السياحية للنزلاء خلال زيارتهم، وإضافة مواقع سياحة جديدة وافتتاح منشآت سياحية محدّثة بنظم تشغيل عالمية على أرض مصرية.