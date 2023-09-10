اتحاد الغرف: الحكومة حريصة على تسهيل مهمة القطاع الخاص

أكد الاتحاد العام للغرف السياحية أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في مختلف المجالات يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص بكل المجالات الاستثمارية، وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في تعظيم عوائد الاستثمار، وبما يخدم اقتصادنا القومي، وثمّن الاتحاد القرارات الأخيرة التي تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية توطينا للصناعة الوطنية وتحفيزا لإنجاز المشروعات بشكل سريع.

وثمن الاتحاد المصري للغرف السياحية كذلك الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة وحرصها على تبني قرارات تدعم القطاع وفتح حوار مع القطاع حول التسهيلات المطلوبة للمشروعات السياحية لتحفيز النمو السياحي وزيادة الدخل.

وفي هذا الإطار، فإن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وفي ضوء ما يجري من تعديلات تشريعية للقوانين المنظمة لعمل القطاع، فقد تقدم الاتحاد نيابة عن القطاع السياحي بأسره بعدة مقترحات تهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.

إجراء تعديل تشريعى على قانون الاستثمار

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تلك المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن تلك المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل، كما تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وبما يهدف أيضاً لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.

وأوضح الوصيف أن مجلس إدارة الاتحاد وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده.