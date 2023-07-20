اتحاد الغرف السياحية يدعو أعضاءه للمشاركة فى معرض منظمة التعاون الإسلامى

أرسل الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، خطابا إلى الغرف السياحية بشأن دعوة المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالرباط، الجهات المصرية العاملة في مجال السياحة للمشاركة في المعرض الثالث للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "معرض السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: ملتقى حصري للترويج للسياحة الإسلامية حيث تلاقي التقاليد والحداثة"، والمقرر عقد المعرض خلال الفترة من ‎20 إلى 22 نوفمبر بعاصمة دوله قطر الدوحة.

وتقام الدورة الثالثة لمعرض السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بالتزامن مع معرض قطر الدولي للسياحة والسفر.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قطاع السياحة والترويج للمعالم التاريخية والمواقع السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، كما سيشكل هذا المعرض ملتقى للأطراف المعنية لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات الوطنية من القطاعين العام والخاص وفرصة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاع السياحة للبحث عن فرص الأعمال وإقامة علاقات الشراكة فيما بينهم.

المعرض سيركز على السياحة العائلية والإسلامية.

كما سيركز المعرض على الترويج لصناعة السياحة العائلية والإسلامية، والتي تمثل نسبة 30% من حركة سوق السفر في العالم، كما سيتم خلال الملتقى الترويج للوجهات غير التقليدية في دول منظمة التعاون الإسلامي التي تمتاز بإمكانات عالية للسياحة البيئية والثقافية.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم الفعاليات كمؤتمر معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، القرية العالمية، برنامج المشتري المستضاف بالإضافة إلى جولات إعلامية للتعريف بالقطاع.