ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد الغرف السياحية يدعو أعضاءه للمشاركة فى معرض منظمة التعاون الإسلامى

أحمد الوصيف رئيس
أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية

أرسل الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، خطابا إلى الغرف السياحية بشأن دعوة المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالرباط، الجهات المصرية العاملة في مجال السياحة للمشاركة في المعرض الثالث للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "معرض السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: ملتقى حصري للترويج للسياحة الإسلامية حيث تلاقي التقاليد والحداثة"، والمقرر عقد المعرض خلال الفترة من ‎20 إلى 22 نوفمبر بعاصمة دوله قطر الدوحة.

وتقام الدورة الثالثة لمعرض السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بالتزامن مع معرض قطر الدولي للسياحة والسفر.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قطاع السياحة والترويج للمعالم التاريخية والمواقع السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، كما سيشكل هذا المعرض ملتقى للأطراف المعنية لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات الوطنية من القطاعين العام والخاص وفرصة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاع السياحة للبحث عن فرص الأعمال وإقامة علاقات الشراكة فيما بينهم.
المعرض سيركز على السياحة العائلية والإسلامية.

كما سيركز المعرض على الترويج لصناعة السياحة العائلية والإسلامية، والتي تمثل نسبة 30% من حركة سوق السفر في العالم، كما سيتم خلال الملتقى الترويج للوجهات غير التقليدية في دول منظمة التعاون الإسلامي التي تمتاز بإمكانات عالية للسياحة البيئية والثقافية.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم الفعاليات كمؤتمر معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، القرية العالمية، برنامج المشتري المستضاف بالإضافة إلى جولات إعلامية للتعريف بالقطاع.

الاتحاد المصري للغرف السياحية قطر المعرض الثالث للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المواقع السياحية السياحة العائلية

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

تشغيل 6 محطات جديدة بالمترو.. ومواطنون: "انفراجة وننتظر افتتاحه للركاب"

"كنت موظفة بسيطة".. "عارفة عبدالرسول" تروى موقفًا جمعها بـ محمود حميدة

علا رامى عن نادر أبوالليف: إديته فرص كتير.. وكان ظاهر إنى بغير عليه وده محصلش

احذروا الموجة اللاهبة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة

القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبد العزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق