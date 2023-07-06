رئيس "الغرف السياحية" يستعرض آليات دعم صناعة السياحة في الاقتصاد القومي

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه لا بد من تعظيم مساهمة صناعة السياحة في الاقتصاد الوطني العمل على إيجاد مخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية، مؤكدا أن الدولة بدأت في تنفيذ ذلك بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وتعمل حاليا على الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

اليات العمل على دعم صناعة السياحة فى الاقتصاد

وطالب الوصيف في تصريحات لـ"الدستور"، بالعمل على زيادة الطيران المباشر وإيجاد آليات مختلفة لتمويل مشروعات الفنادق السياحية، والعمل على زيادة عدد الغرف السياحية، مؤكدا أهمية خلق إطار مؤسسي مناسب لتطوير السياحة والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات.

وأشار الوصيف إلى ضروة تحسين الموانئ والمراسي في نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح وتدريب العاملين بالقطاع السياحى ونشر الوعي السياحي داخل المجتمع وتعريف المواطنيين بأهمية القطاع السياحى وتاثيرة على الدخل الوطنى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الطاقة الجوية للمقاصد السياحية كشرم الشيخ والغردقة من خلال السماح لشركة طيران منخفضة التكاليف من عمل HUB في هذه المطارات.

إيجاد التمويل لتطوير الفنادق والمشروعات السياحية

وقال إنه لا بد من إيجاد آليات مختلفة من آليات التمويل لتطوير الفنادق والمشروعات السياحية مثل صندوق استثماري يساهم في تلك المشروعات مع وضع آلية للتخارج عند الرغبة والعمل على تسهيل التشريعات لإتاحة تسويق وحدات فندقية تباع كوحدات استثمارية، بالإضافة إلى خلق إطار مؤسسي مناسب من خلال إنشاء وحدات متخصصة بهيئة التنشيط السياحة للعمل على وضع خطط وأسس الترويج للمنتجات المختلفة مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات وغيرها من أنماط السياحة المختلفة ذات العائد المرتفع، كما لا بد من خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين مع خلق وانتهاج معايير وأسس التنمية الشاملة في المناطق السياحية المتعددة وخاصة البحر الأحمر وشرم الشيخ.