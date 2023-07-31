اتحاد الغرف: قانون 8 جاء لمنع تعدد جهات التراخيص على المنشآت السياحية وتطبيقه هدف أساسى

قال احمد الوصيف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية ، أن الأزمة التي تعلقت بالرسوم وتعدد جهات التراخيص على المنشآت السياحية،فقد تم إقرار القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، والذي وحد جهة الترخيص في وزارة السياحة ومنع فرض أي رسوم إلا بقانون،

وتابع: الوصيف خلال لقاء صحفي عقد قبل قليل "ان قانون ٨ قبل اصدارة كنا نحصل على تراخيص من ٢٧ جهة للمنشأة السياحية،وأصبحت الآن ٣١ جهة، وكان هناك ٧٠ رسم وتصريح عمل اصبحت ٨١ الان، كما تتمادى بعض الجهات في مخالفة القانون وفرض رسوم جديدة أو زيادة بأضعاف لرسوم قديمة دون أي قانون أو سند، لذلك طالبنا ألا يتم فرض اي رسوم سوى عن طريق وزارة السياحة، فبعدصدور القانون ولائحته فوجئنا بالجهات تفرض رسوما ايضا منفردة، وأبلغنا وزارة السياحة والتي تولت عقد اجتماعات أسبوعية بين الوزارةوالاتحاد والجهات المختلفة لمناقشتها في تلك الرسوم، ومطالبتها الالتزام بالقانون، ولكن يجب ان يكون هناك مبررات مقنعة للرسوم ويتمالنظر فيها استراتيجيا واقتصاديا قبل إقرارها وزيادتها، وتكون مستندة على قانون وليس بشكل منفرد ومفاجئ