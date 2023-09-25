الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت بإنشاء مارينا ومصنع (إنفوجراف)

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

 تشهد محافظة الإسماعيلية إقامة هيئة قناة السويس مارينا لليخوت وتصل طاقتها الاستيعابي إلى 120 يختا، وذلك ضمن خطة هيئة قناة السويس لوضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

وتسعى قناة السويس لتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلال لتضاهي مراين اليخوت العالمية،  لذلك جاء قرار إنشاء مارينا يخوت على الطراز الحديث بالإسماعيلية ليكون أول نموذجًا لمارينا خضراء مستدام يمتثل للمعايير البيئية، فضلاً عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي، وتوطين صناعة اليخوت بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وذلك مع ارتفاع معدل  أعداد اليخوت العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري 64%،  وتستهدف قناة السويس تطوير الخدمات المقدمة لليخوت العابرة للقناة من خلال توفير خدمات متقدمة للرسو في المراين التابعة لها وعدم الاقتصار على خدمات عبور القناة فقط.

ويعد مشروع تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية نقطة انطلاق لتصبح أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر لتقديم خدمات سياحية وترفيهية جنبا إلى جنب مع تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات التزود بالوقود وصيانة اليخوت وغيرها.

كما تعمل هيئة قناة السويس، على اجراء توسعات جديدة بالترسانة جنوب البحر الأحمر  وإنشاء مصنع الفايبر جلاس الجاري  بالمنطقة الحرة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخوت سياحية وفقا للتكنولوجيا الأحدث عالميا بالاستعانة بشركتي STUDIO VAFIADIS و  INO GROUP الإيطاليتين كبيوت خبرة واستشاري للتسويق الخارجي. 

مارينا اليخوت إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر أستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت اليخوت واللنشات السياحية هيئة قناة السويس

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى