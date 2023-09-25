مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت بإنشاء مارينا ومصنع (إنفوجراف)

تشهد محافظة الإسماعيلية إقامة هيئة قناة السويس مارينا لليخوت وتصل طاقتها الاستيعابي إلى 120 يختا، وذلك ضمن خطة هيئة قناة السويس لوضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

وتسعى قناة السويس لتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلال لتضاهي مراين اليخوت العالمية، لذلك جاء قرار إنشاء مارينا يخوت على الطراز الحديث بالإسماعيلية ليكون أول نموذجًا لمارينا خضراء مستدام يمتثل للمعايير البيئية، فضلاً عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي، وتوطين صناعة اليخوت بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وذلك مع ارتفاع معدل أعداد اليخوت العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري 64%، وتستهدف قناة السويس تطوير الخدمات المقدمة لليخوت العابرة للقناة من خلال توفير خدمات متقدمة للرسو في المراين التابعة لها وعدم الاقتصار على خدمات عبور القناة فقط.

ويعد مشروع تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية نقطة انطلاق لتصبح أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر لتقديم خدمات سياحية وترفيهية جنبا إلى جنب مع تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات التزود بالوقود وصيانة اليخوت وغيرها.

كما تعمل هيئة قناة السويس، على اجراء توسعات جديدة بالترسانة جنوب البحر الأحمر وإنشاء مصنع الفايبر جلاس الجاري بالمنطقة الحرة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخوت سياحية وفقا للتكنولوجيا الأحدث عالميا بالاستعانة بشركتي STUDIO VAFIADIS و INO GROUP الإيطاليتين كبيوت خبرة واستشاري للتسويق الخارجي.