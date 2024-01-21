وزير السياحة: سنعلن عن حوافز جديدة للسياحة خلال أيام

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إننا قمنا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتنسيق للتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب مشترك بمجموعة من الحوافز لصناعة الغرف الفندقية وتمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء الأربعاء قبل الماضي، وحاليا نضع مع وزير المالية الرتوش النهائية لهذه الحزمة وسيتم الإعلان عنها خلال العشرة أيام أو الخمسة عشرة أيام القادمة وسترسل هذه الحوافز إلى البنوك لتطبيقها وهي حوافز تم تصميمها بدقة وعناية وهدفها ليس فقط تحفيز النمو في الغرف الفندقية ولكن أيضا تحفز من يبنى ويدخل الغرف للتشغيل قبل بداية 2026.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة وسبل تعزيـز الجـذب السياحي إلى جمهورية مصر العربيـة والتنمية السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

وأكد أحمد عيسى وزير السياحة، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة في 7 أكتوبر الماضي 2023، أثرت على بعض البلدان، مشيرًا إلى انخفاض معدلات السياحة إلى نحو 50% في الربع الرابع من عام 2023 في بعض الدول بينما ارتفعت المعدلات في مصر خلال هذه المدة إلى 8%.

وقال الوزير، إن مصر سجلت وصول 3.6 مليون سائح لمصر في الربع الرابع من عام 2023، لافتًا إلي أنه ثاني أعلى رقم حققته مصر في الوفود السياحية.

وعن أسباب زيادة المعدلات على الرغم من المشكلات في المنطقة، فقد أكد الوزير أن ذلك نظرا لوجود سياسة واقعية بسيطة يمكن تنفيذها بالتعاون مع منظمي الرحلات في ظل حالات انخفاض الطلب.