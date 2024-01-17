وزير السياحة: 15 مليون سائح لمصر خلال 2023.. ونحقق أرقامًا قياسية رغم التحديات

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم..

استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقِدَ اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما تحقق من نتائج أعمال لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير خلال عرضه إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات، فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهًا بأن الجهود تضمنت أيضًا العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.

ونوّه وزير السياحة خلال العرض، بأنه تم وجارٍ اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحًا أنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجَّل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح، لافتًا في هذا الصدد، إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح.

وأضاف: "شهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة، ويُعد الثاني في التاريخ، حيث سجَّل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة".

أرقام قياسية في حركة السياحة

وأكد وزير السياحة، أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أن من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، إلى جانب الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته ٥ أمثال خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقارنة بالعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر.

ولفت وزير السياحة، إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولًا إلى إتاحة ٣ أمثالها حتى عام ٢٠٢٨، موضحًا أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد ٥٦١.٨٥٢ مقعدًا في أغسطس ٢٠٢٢ إلى ٦٩٨.٧٧٩ مقعدًا في أكتوبر ٢٠٢٣.

وتناول الوزير بالتفصيل الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات ونشر الوعي وحماية السائح من السلوكيات السلبية، إلى جانب جهود تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة في الفنادق والأنشطة الترفيهية.