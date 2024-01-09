وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس منذ قليل أحمد عيسي وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع حرص الوزير على الترحيب بأعضاء المجلس وتهنأتهم بالعام الميلادي الجديد متمنيًا عامًا جديدًا سعيدًا عليهم وعلى مصر الحبيبة، وأن يشهد العام الجاري استمرار لسلسلة الإنجازات التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، مثمنًا على المجهودات التي يبذلها المجلس وما يشهده من طفرات في إيراداته خلال الآونة الأخيرة، والتي مكنته من الإنفاق على مشروعات الآثار والمتاحف بما تستحقه لتحسين التجربة السياحية بها، وهي أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مما انعكس بشكل كبير على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتحقيق أرقام غير مسبوقة بالنسبة لأعداد السائحين.

وقد قام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باستعراض آخر إنجازات المجلس الأعلى للآثار بجميع قطاعاته خلال شهر ديسمبر، التي جاء من بينها نجاح البعثات المصرية والأجنبية من تحقيق العديد من الإكتشافات الأثرية من بينها قيام البعثة الأثرية المصرية العاملة خلف معبد إسنا بمحافظة الأقصر في الكشف عن مجموعة من الأوانى الفخارية من العصر الرومانى والعصر الإسلامى ونموذج من الفخار لمبنى به ثلاثة أبراج دائرية ربما كان لحصن، كما نجحت البعثة المصرية العاملة المصرية بموقع توفيق باشا اندراوس (بيت يسي) شرق معبد الأقصر في الكشف عن رأس تمثال من الجرانيت الأشهب لأحد كبار رجال الدولة الوسطى، ورأس لتمثال من العصر البيزنطي، بالإضافة إلى العديد من الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

خلال الاجتماع تم التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها استعراض آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بقلعة صلاح الدين الأيوبي، خاصة في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على جعل مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته، كما تمت إحاطة المجلس بالنجاح الكبير الذي يحققه معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" خلال مدة عرضه الحالية في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني وتأثيره الإيجابي على زيادة حركة السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر من أستراليا.