الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير السياحة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول لـ400 ألف غرفة سياحية في 2024

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة

طالب الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بزيادة عدد الغرف السياحية في 2024، مؤكدًا أنهم يستهدفون الوصول إلى 400 ألف غرفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبى مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن "سبل تعزيـز الجـذب السياحي الى جمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

التعديلات التشريعية 

وأكد الوزير على ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري كان حريصا فى الفترة الماضية على دعم السياحة من خلال دإجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة فى مصر.

وقال: ننتظر صدور قانون جديد  للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينات مما يحتاج إلي إجراء تعديلات  لفتح الباب أمام رخص جديدة  للشركات السياحية وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين  المعمول به منذ السبعينات.

وشدد وزير السياحة على أننا نعتمد حاليا  على القطاع الخاص فى دعم السياحة وقال:نعمل علي تحفيز الطيران، فيدون الطيران لايوجد سياحة.

احمد عيسى وزير السياحة والآثار الغرف السياحية السياحة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السياسات التشريعية دعم السياحة

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة