وزير السياحة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول لـ400 ألف غرفة سياحية في 2024

طالب الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بزيادة عدد الغرف السياحية في 2024، مؤكدًا أنهم يستهدفون الوصول إلى 400 ألف غرفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبى مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن "سبل تعزيـز الجـذب السياحي الى جمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

التعديلات التشريعية

وأكد الوزير على ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري كان حريصا فى الفترة الماضية على دعم السياحة من خلال دإجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة فى مصر.

وقال: ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينات مما يحتاج إلي إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين المعمول به منذ السبعينات.

وشدد وزير السياحة على أننا نعتمد حاليا على القطاع الخاص فى دعم السياحة وقال:نعمل علي تحفيز الطيران، فيدون الطيران لايوجد سياحة.