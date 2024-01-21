الأرصاد: موجة أمطار متفاوتة الشدة بجميع الأنحاء غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة بجميع الأنحاء، مشيرة إلى أن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من غدٍ الإثنين موجة أمطار جديدة على غالبية أنحاء البلاد، تكون ما بين المتفاوتة الشدة إلى المتوسطة وتستمر لمدة 48 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد سوف تشهد موجة أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس سوف يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. وبحسب هيئة الأرصاد، فإن موجة الأمطار التي متوقع أن تشهدها حالة الطقس، تكون كالتالي:

خريطة الأمطار غدًا

- أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون من شأنها أن تسبب اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 و4 أمتار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، والتي تتزامن مع موجة الأمطار، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10 درجات.

ويستمر التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا مستمرًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.