الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة السياحة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال علي غنيم، عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحية، إن المقاصد السياحية المصرية شهدت اقبالا تاريخيا من السياح العرب خلال هذا العام، خاصةً أن مصر قدمت العديد من التسهيلات والحوافز للسائح العرب.

وأكد غنيم في تصريحات خاصة للدستور أن السياح العرب كانوا يعتبرون القاهرة المقصد الأساسي لهم، ولكن في الوقت الحالي أصبح لديهم تغير في الثقافة السياحية، حيث تحولت ثقافتهم إلى زيارة المدن الشاطئية مثل "شرم الشيخ والغردقة"، وامتدت برامجهم السياحية للإقامة في تلك المدن. وذلك جاء نتيجة لعدد من التسهيلات التي منحتها الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار للسياح العرب.

تلك التسهيلات تهدف إلى تمكين أغلب السياح العرب من القدوم إلى مصر، ومن أهمها إتاحة التأشيرة الفورية عند الوصول للمطارات والمنافذ المصرية، ووجود تسهيلات خاصة في الجمارك مثل دخول السيارات الخاصة بالعائلات، وكذلك موافقتهم.

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خطة وزارة السياحة لجذب السوق العربي 

وأشار غنيم إلى أن خطة وزارة السياحة لجذب السوق العربي جاءت ضمن استراتيجية الدولة لعام 2030 وتقوم الهيئة العامة للتنشيط السياحي بعمل دعاية مستمرة في الدول العربية، كما تستضيف عددًا كبيرًا من المؤثرين للحديث عن مصر وعرض تجاربهم الخاصة على وسائل التواصل، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقامت الدولة بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تزور المملكة العربية السعودية بشكل كبير لأداء مناسك العمرة، مما يتيح فرصة كبيرة لجذب شرائح من هذه الأعداد لزيارة مصر من خلال برامج سياحية متكاملة مع شركات السياحة في المملكة العربية السعودية والأسواق السياحية المستهدفة لجذب السياحة من خلال منتج "العمرة بلس".

وأكد غنيم أن عدد السياح العرب الوافدين إلى مصر خلال عام 2023 تجاوز حاجز 3 ملايين سائح، وهذه النسبة تعادل أكثر من 20% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية كانت جيدة للغاية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنّ عدد السياح في عام 2010، بلغ نحو 12 مليون سائح سنويا، في حين وصل العدد حاليا إلى 15 مليونا، واصفا ذلك بالرقم العظيم.

شرم الشيخ والغردقة السياحة الدول العربية الحركة السياحية خطة السياحة

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