الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى اليوم الأربعاء

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء،  طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.         وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 50% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

كما أنه من متوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج (3:2.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل.

ارتفاع أمواج وأمطار غزيرة.. "الأرصاد تعلن خريطة الطقس غدًا الأربعاء

 

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الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

درجات الحرارةالمتوقعة اليوم


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.
 

تحذيرات الأرصاد من سقوط الأمطار 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد حذرت من أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

أمطار خفيفة السواحل الشمالية الوجه البحري درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد

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