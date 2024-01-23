الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

اير كايرو
اير كايرو

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً 

 

 

 

أعلنت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني عن تشغيل رحلات طيران إضافية خلال عطلات منتصف العام ليصل تشغيلها الى حوالي 140 رحلة اسبوعية، وذلك بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.
وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها ان  عرض هذه الرحلات  تتم بأسعار تشجيعية تبدأ من 2300 جنيه للرحلة ذهاب وعودة 

وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة، 

الطيران: توسع شبكة تشغيل إيركايرو إلى دول أوروبا ووسط آسيا

txt

إيركايرو تتوسع في شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية.

من اجل دعم قطاع السياحة المصري 

وأضافت الشركة أنها تسعى من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مختلف أنحاء البلاد.
و لمزيد من المعلومات عن جدول التشغيل والاسعار للرحلات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقمين 2727 أو 090072727 او بوكيلك السياحي.

 

علي الجانب الاخر تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف، 
وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

كما أنهت مصر للطيران كافة الإستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلي شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج  B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 علي أن تصل إلي مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج  B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلي مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.

 

اير كايرو أسعار تشجيعية قطاع السياحة بوكيلك السياحي السياحة حركة السفر وزارة الطيران المدني ايركايرو

مواد متعلقة

انطلاق رحلات جوية جديدة لـ"إيركايرو" من المقاصد السياحية المصرية

الأكثر قراءة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

بدء امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

وزير الدفاع الإسرائيلى: حرب غزة ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس