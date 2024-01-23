ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

أعلنت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني عن تشغيل رحلات طيران إضافية خلال عطلات منتصف العام ليصل تشغيلها الى حوالي 140 رحلة اسبوعية، وذلك بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها ان عرض هذه الرحلات تتم بأسعار تشجيعية تبدأ من 2300 جنيه للرحلة ذهاب وعودة

وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة،

من اجل دعم قطاع السياحة المصري

وأضافت الشركة أنها تسعى من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مختلف أنحاء البلاد.

و لمزيد من المعلومات عن جدول التشغيل والاسعار للرحلات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقمين 2727 أو 090072727 او بوكيلك السياحي.

علي الجانب الاخر تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف،

وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

كما أنهت مصر للطيران كافة الإستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلي شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 علي أن تصل إلي مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلي مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.