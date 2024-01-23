غرفة السياحة تنفى وقف تنظيم رحلات العمرة لشهر فبراير

نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الأخبار المنشورة في بعض الصحف والمواقع المحلية والأجنبية عن وقف رحلات العمرة لشهر فبراير.

وأكدت الغرفة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.

وأشارت الغرفة إلى أنها لم تتلق أي إشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق.

تنظيم رحلات العمرة مستمر

وأوضحت الغرفة، في بيانها، أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة، لافتة إلى أنه طبقًا للقانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقًا للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقالت الغرفة إنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقًا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعًا للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات، للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أي أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.