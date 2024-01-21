برلمانى يطالب أصحاب شركات السياحة بسداد مستحقاتهم للدولة

شن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، هجومًا عنيفًا على قطاع السياحة في مصر، في ظل تهرب بعض أصحاب شركات السياحة من سداد مستحقاتهم للدولة المصرية، متهمًا أصحاب الفنادق وشركات السياحة بالتحايل على الدولة من خلال تحصيل قيمة الخدمة خارج مصر والإنفاق على السائح بالجنيه المصري دون استفادة الناتج القومي بعوائد السياحة.

أين العائد الدولاري للسياحة؟

وطالب «فرج» الحكومة بضرورة التفكير بعيدًا عن الخرسانة المسلحة والنظر إلى مكونات الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، من أجل زيادة الحصيلة الدولارية في مصر خلال الفترة الراهنة، متحديًا وزير السياحة ومحافظ البنك المركزي بتقديم دليل على إيرادات مصر الدولارية من قطاع السياحة منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، متسائلًا: «أين العائد الدولاري للسياحة؟».

واتهم أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أصحاب الفنادق بالتخلي عن الدولة المصرية في الوقت الذي هي في حاجة إلى دعم الجميع، ورغم أن الدولة دعمت المستثمرين بالأرض، وباعت لهم المتر بدولار واحد وأعفت الفنادق من الجمارك، وقدمت لهم العديد من التيسيرات.

وأشار النائب فرج فتحى إلى أنه رغم كل تلك التيسيرات، لم تجد الدولة المصرية أصحاب الفنادق عندما احتاجت إلى دعمهم، مطالبًا بضرورة التوفيق بين متطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية، وضرورة إلغاء شرط البناء بعد 200 متر من الشاطئ، لأن ذلك فيه إهدار لمقومات الدولة وثروتها الشاطئية، ليتفق في النهاية رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مع النائب فرج فتحي في تلك المقترحات.

وكان مجلس الشيوخ قد ناقش، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة.