السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدا.. "الشيوخ" يناقش آليات التنمية السياحية وسبل تعزيز الجذب السياحي

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، 21 يناير 2024.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري، طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن "سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة"، والمقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.

السياحة تلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية

وقال النائب جيفارا محمد، إن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حازم الجندي، والموجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وتعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعًا الأحد المقبل، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب محمد صبري أبوإبراهيم وعشرين عضوًا، والنائبة هالة كمال وعشرين عضوًا بشأن تنمية الثروة السمكية.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة من النائب جيفارا محمد الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

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