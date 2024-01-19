الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الأحد.. "زراعة الشيوخ" تناقش ملف تنمية الثروة السمكية

النائب عبدالسلام
النائب عبدالسلام الجبلي

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعًا الأحد المقبل، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم وعشرين عضوًا، والنائبة هالة كمال وعشرين عضوًا بشأن تنمية الثروة السمكية.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة من النائب جيفارا محمد الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

السياحة تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة

وأوضح النائب جيفارا الجافي في طلبه، أن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يُعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عم الوجهة، كما يسهم في جذب المزيد من السياح

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ تنمية الثروة السمكية الجذب السياحي النائب جيفارا الجافي

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