الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ وزير التعليم بشأن تسريب امتحانات الإعدادية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الامتحان بعدد من اللجان في القاهرة وعدة محافظات. 

ظاهرة متكررة 

 

وأكد "خضراوي"، أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم فى مواجهتها، لافتًا إلى أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم.

 

كشف جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات

 

وقال المهندس عبدالسلام خضراوي، إن الدكتور رضا حجازى كان قد تعهد في تصريحات له باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مطالبًا من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكتروني.

وحذر المهندس عبدالسلام خضراوي، من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات والإخلال بأعمال الامتحانات.

المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحان مادة اللغة العربية الشهادة الاعدادية

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