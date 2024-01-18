الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس شباب النواب: استضافة مصر لأمم إفريقيا لكرة اليد يعكس الاهتمام الغير مسبوق بالرياضة

كرة اليد
كرة اليد

أشاد الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية للرياضة المصرية بوجود منشآت تضاهي أفضل الصروح العالمية، وهو ما شهد به الجميع في افتتاح بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

 

وأوضح في تصريحات صحفية، له عقب حضوره افتتاح بطولة كأس إفريقيا لليد أن مصر أثبتت باستضافتها البطولة  الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية قدرتها على استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية، وقارية وذلك ما شاهده الجميع اليوم.

 

الإنجازات التي تحققت على مدار 8 سنوات لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
 

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن هناك ثقة مطلقة من جانب الرئيس السيسي في شباب مصر وفي قدراتهم وفي حماسهم لإنجاز الكثير من التحديات والمشاريع والأحلام التي تحتاجها مصر ويحرص الرئيس دائما على تعزيز قدرات الشباب المصري، ودفعه لتولي المسؤولية.

 

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد على حساب منتخب غينيا بنتيجة 32/15 في افتتاح مواجهات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.


وأوضح رئيس لجنة الشباب أن منتخب مصر لكرة اليد قادر علي الفوز بالبطولة والتأهل للاولمبياد الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس 2024، مؤكدا أن المنتخب يضم مجموعة من العناصر المميزة القادرة علي تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري بالصعود والفوز باللقب الإفريقي.

شباب النواب أمم أفريقيا كرة اليد الرئيس السيسي منتخب مصر لكرة اليد

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